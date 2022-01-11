لبنان | أبيض: الوضع الاستشفائي مضبوط

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 11 يناير 2022 01:23 مساءً - منذ ساعتين

أكد وزير الصحة فراس أبيض أن الماراتون الأخير كان ناجحاً وشهدنا اقبالاً كبيراً خصوصاً من القطاع التربوي.

وقال أبيض في حديث تلفزيوني: “الوضع الاستشفائي مضبوط ومن المتوقع أن نشهد هذا الأسبوع استقراراً في أرقام الإصابات”.

في السياق، أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي أمس الإثنين تسجيل “6653 إصابة جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 780833، كما تم تسجيل 15 حالة وفاة”.

وشهد لبنان في الأسابيع الأخيرة ارتفاعاً كبيراً في عدد المصابين بكورونا، لا سيما منذ إعلان وزارة الصحة في 9 كانون الأول الماضي، تسجيل أول إصابتين بمتحور أوميكرون في البلاد لدى مسافرين قادمين من قارة إفريقيا.‎