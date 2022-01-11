لبنان | خبز “ما في” اليوم

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 11 يناير 2022 10:16 صباحاً - منذ 38 دقيقة

أعلن نقيب أصحاب الأفران في جبل لبنان أنطوان سيف، في حديث إذاعي أن “لا خبز اليوم لأنّ البضاعة لا تزال في المياه الإقليمية والمطاحن لا تسلّم من مخزونها كميّات كبيرة من الطحين”.

وفي وقت سابق، أشار المدير العام للحبوب والشمندر السكري في وزارة الاقتصاد جرجس بربارة إلى أنه “ما من أزمة خبز، فالطحين موجود، لكن الكميّات التي تمّ تسليمها إلى الأفران قليلة وذلك بسبب تأخير تحويل الأموال من مصرف لبنان لدعم بواخر القمح المستوردة رغم موافقات وزارة الاقتصاد، وذلك يعني أن البواخر التي تحمل القمح تفرّغ حمولات لم يتم دفع ثمنها”.

وكشف في حديث مع “النهار” عن أن “البحث جارٍ في وزارة الاقتصاد من أجل تحديد جدول أسعار جديد لربطة الخبز، وذلك بعد الارتفاع الكبير لسعر صرف الدولار في السوق السوداء ووصوله إلى حافة الـ32 ألف ليرة، لكن في الوقت نفسه الوزارة غير قادرة على تحديد الأسعار لأن سعر الصرف غير ثابت ويرتفع بين ساعة وأخرى”.