لبنان | للمتضررين من انفجار المرفأ… هذا الإعلان لكم

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 11 يناير 2022 10:16 صباحاً - منذ 38 دقيقة

دعت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المتضررين من جراء انفجار الرابع من آب الذين لم يتقدموا بطلب الاعفاء، مراجعة دائرة الجباية في المبنى الرئيسي للمؤسسة الكائن في منطقة بدارو.

ووجهت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان إعلاناً إلى أصحاب العقارات والأقسام المتضررة من جراء انفجار مرفأ بيروت جاء فيه:

“ان مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان في معرض تنفيذها لأحكام المادة التاسعة من القانون رقم 194 المنشور في عدد الجريدة الرسمية 41 تاريخ 22/10/2020 المتعلقة بإعفاء المتضررين من رسوم المياه والكهرباء والهاتف الثابت عن العام 2020، ويستمر الاعفاء من الرسوم طيلة فترة عدم إنجاز البناء، وفي حال كان التسديد حاصلا عن العام 2020 يعتبر المبلغ المسدد دفعة عن الرسوم المتوجبة عن العام 2021، تدعو المتضررين من جراء إنفجار الرابع من آب الذين لم يتقدموا بطلب الاعفاء، مراجعة دائرة الجباية في المبنى الرئيسي للمؤسسة الكائن في منطقة بدارو، بناية الشدراوي الطابق الثالث أو دائرة توزيع بيروت الشمالية الكائنة في منطقة الأشرفية – شارع سان لويس – قبالة محطة الضخ – حاووز المياه – ملك المؤسسة – الطابق الأرضي، مزودين بصورة عن سند التمليك أو سند الايجار وصورة عن ايصال المياه، بالاضافة الى صورة عن الهوية والرقم المرمز الذي أودعتهم اياه اللجنة المؤلفة برئاسة ممثل عن قيادة الجيش لإجراء مسخ للأضرار، وذلك لدراسة طلباتهم تمهيدا لاتخاذ القرار اللازم بشأنها”.