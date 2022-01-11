لبنان | الإفراج عن مخطوف بعد سرقة سيارته في بعلبك

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 11 يناير 2022 01:09 صباحاً - منذ ساعة واحدة

أفرج خاطفون مجهولون عن الفلسطيني (م . م) مواليد ١٩٨٢ الذي يعمل سائقا على سيارة عمومية نوع هونداي ليترا طراز ١٩٩٦ لون جردوني، بعدما أقلهم من بيروت الى بعلبك ليل امس حيث تم خطفه.

ورجحت المعلومات انه خطف الى منطقة حدودية بالقرب من الهرمل، وقام الخاطفون بالاتصال بشقيقه وطلبوا عشرة الاف دولار فدية مقابل الافراج عنه.

واكدت المعلومات الامنية ان المخطوف تعرض للضرب والتعذيب، وان الخاطفين سرقوا السيارة التي كانت في حوزته بعد تأكدهم من عدم امكان دفع ذويه الفدية لإطلاقه.