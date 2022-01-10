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لبنان | وزير الداخلية: لضرورة قيام هيئة الإشراف على الانتخابات بواجباتها

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 10 يناير 2022 07:15 مساءً - منذ 39 دقيقة

بسام مولوي

استقبل وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، في مكتبه، رئيس هيئة الإشراف على الانتخابات القاضي نديم عبد الملك وأمين سره عطاالله غشام.

وتم البحث في عمل الهيئة الحالية، في ظل عدم تعيين هيئة جديدة مع تعذر انعقاد جلسة لمجلس الوزراء وتزامنا مع فتح باب الترشيح.

وأكد مولوي “أهمية قيام الهيئة بواجباتها لناحية الإشراف والرقابة على العملية الانتخابية، لا سيما الإنفاق والإعلان الانتخابيين”.

ووضع عبد الملك مولوي في “حاجات الهيئة لمواكبة التحضيرات الجارية للانتخابات النيابية المقبلة”.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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