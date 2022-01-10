لبنان | عون يباشر غداً لقاء رؤساء الكتل.. إليكم جدول المواعيد

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 10 يناير 2022 07:15 مساءً - منذ 3 ساعات

علمت وكالة “أخبار اليوم” أن رئيس الجمهورية ميشال عون سيباشر غدا الثلاثاء، لقاءاته مع رؤساء الكتل النيابية، لاستمزاج آرائها من الدعوة الى الحوار الوطني، وسيعرض معهم الاسباب الموجبة لهذا الحوار واهميته القصوى.

وقال مصدر معني انه “بعد التواصل الذي سبق وحصل مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ومن ثم اللقاء مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، سيلتقي الرئيس عون غدا على التوالي:

رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، رئيس كتلة ضمانة الجبل النائب طلال ارسلان ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية، على ان يلتقي يوم الاربعاء على التوالي: كتلة اللقاء التشاوري، رئيس الكتلة القومية السورية الاجتماعية النائب اسعد حردان، كتلة الطاشناق ورئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل”.

وأوضح المصدر ان “على ضوء اللقاء ما سيسمعه رئيس الجمهورية من اراء ومواقف وافكار سيعمد الى عملية جوجلة لرسم الصورة النهائية حتى يبني على ضوئها الموقف المناسب”.