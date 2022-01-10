لبنان | الجيش: استئناف عمليّة دفع التعويضات لمتضرري انفجار المرفأ غداً

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 10 يناير 2022 07:15 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 10 - يناير - 2022 4:06 مساءً

أعلنت قيادة الجيش في بيان لها:

“بعد توقيع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مرسوم سلفة مبلغ 50 مليار ليرة لاستكمال دفع التعويضات لمتضرري انفجار مرفأ بيروت، يستأنف الجيش بتاريخ 11/1/2022 عملية توزي التعويضات على الوحدات السكنية المتضررة في المناطق (الكرنتينا، مار مخايل، الجميزة، كورنيش النهر، الجعيتاوي، المدور والرميل) المصنفة متوسطة ودون المتوسطة ولم تستفد سابقاًمن التعويض”.