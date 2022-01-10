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لبنان | بوشكيان: لتكن العلاقات اللبنانية العراقية مثالاً يحتذى لتحقيق السوق العربية المشتركة

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 10 يناير 2022 01:09 مساءً - منذ ساعتين

وزير الصناعة جورج بوشكيان

دعا وزير الصناعة جورج بوشكيان أن تكون العلاقات اللبنانية – العراقية مثالا يحتذى لتشمل سائر الدول العربية وتتحقق السوق العربية المشتركة.

وقال بوشكيان خلال مؤتمر الأعمال العراقي اللبناني في بغداد: “حاجتنا إلى بعض تشكل دافعا وعنصر قوة وتحصينا لاقتصاداتنا في نظام معولم لا يرحم، في ظل انتشار وباء عالمي مخيف وقاتل”.

وأضاف: “أدعو إلى أن تكون العلاقات اللبنانية – العراقية مثالاً يحتذى لتشمل سائر الدول العربية وتتحقق السوق العربية المشتركة، فنزداد قوة وتأثيرا في الساحتين الإقليمية والدولية”.

وتابع: “توقيعي ووزير الصناعة والمعادن العراقي مذكرة التعاون أمس بين وزارتي الصناعة في لبنان والعراق خطوة في الاتجاه الصحيح، ومدماك أساسي في تمتين العلاقات الثنائية وتطويرها”.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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