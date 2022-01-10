لبنان | إليكم حال الطرقات الجبلية لصباح اليوم

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 10 يناير 2022 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 10 - يناير - 2022 8:54 صباحًا

أفادت غرفة التحكم المروري أنّ الطرقات الجبليّة المقطوعة حالياً بسبب الثلوج هي:

عيناتا – الارز

عيون السيمان – حدث بعلبك

المنيطرة – حدث بعلبك

العاقورة – حدث بعلبك.

ويسيطر على لبنان طقس مستقر مع ارتفاع بدرجات الحرارة إلى ما فوق معدلاتها الموسمية، يليه تقلبات جوية ضعيفة وصباحاً مع انخفاض الحرارة وعودة الإستقرار الثلاثاء والأربعاء نهارًا.

الإثنين: طقس مستقر نسبيًا، غائم جزئيًا مع تشكل الضباب، الحرارة تنخفض وتتراوح ساحلًا بين ١٢ و١٧ درجة، على الـ١٠٠٠متر بين ٦ و١٢ درجة، وبقاعًا بين ٣ و١٣ درجة.

الرياح جنوبية نشطة سرعتها بين ٣٠ و٤٠ كم/س

إحتمال خفيف لأمطار محلية فجرًا مع ثلوج خفيفة على ١٦٠٠ متر