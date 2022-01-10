لبنان | حمزة منصور: “ما معنا مصاري لنوصل على مدارسنا كمتعاقدين”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 10 يناير 2022 01:09 صباحاً - منذ 34 دقيقة

كشف منسّق حراك المتقاعدين حمزة منصور في حديث لبرنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”ال بي سي اي”، ان الاساتذة في التعليم الرسمي لم يتقاضوا بعد مبلغ الـ90 دولارا المخصص لهم من الدول المانحة.

وقال: “الـ90 دولارا من الدول المانحة لم تدفع لنا بعد. وحاكم مصرف لبنان يمنع تمرير الـ90 دولارا ومستحقات صناديق المدارس بحجّة خوفه على سعر الصرف وتأثير التحويل عليه”.

وتابع: “الـ90 دولارا سنقبضها على سعر صرف 19000 فلماذا لا تسلّم للاساتذة بالدولار؟ كذلك هو الامر بالنسبة الى تعليم النازحين لا يدفع للاساتذة بالدولار”.

واردف: “”ما معنا مصاري لنوصل على مدارسنا كمتعاقدين”.. وادعو وزير التربية للاستقالة من محبتي له لأن قناعتي ان هذه الحكومة لن تحقّق ايّ شيء”.

وقال: ” التربية بخطر والحكومة بلا نظر.. فإذا كانت الدولة لا تهتم بالمدرسة الرسمية فمن الطبيعي ان نصل الى هنا فوزارة التربية تغرّد وحيدة فالحكومة مستقيلة من مهامها “.