لبنان | نزيه جباوي: فليوقّعوا مراسيم جوّالة فإن كانوا يختلفون بالسياسة لا يمكن تحميل الاساتذة نتائج ذلك

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 10 يناير 2022 01:09 صباحاً - منذ 41 دقيقة

شدد رئيس رابطة التعليم الثانوي الرسمي نزيه جباوي، على ان قرار الاضراب اتخذ بالاجماع بين جميع روابط اساتذة التعليم الرسمي.

وقال في حديث لبرنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”ال بي سي اي”: ” حين اجتمعت مع وزير التربية قلت له ان الوضع لم يعد يحتمل والاساتذة غير قادرين على العودة الى المدارس ونحن لا نحمله المسؤولية ولكن كنا ننتظر من الدولة ان تقوم بواجباتها تجاه حقوقنا”.

وقال: “عندما اجرينا محادثاتنا كان الدولار 15 الفا واليوم الدولار 30 الفا و المنحة الشهرية التي كانت مجسدة بنصف راتب لم تعد مقبولة وبدل النقل 64 الف لم يعد مقبولا”.

وتعليقا على الحاجة الى مجلس وزراء لتوقيع المراسيم المتعلقة بحقوق الاساتذة، قال: “فليوقّعوا مراسيم جوّالة فإن كانوا يختلفون بالسياسة لا يمكن تحميل الاساتذة نتائج ذلك “.

واردف: “عدنا في 11 تشرين الثاني وعلمنا بانتظار تنفيذ الوعود الامر الذي لم يحصل حتى اليوم وقرارنا بالاضراب اتخذناه بالاجماع بين كلّ الروابط”.