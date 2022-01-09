لبنان | وزير التربية يحسم الجدل.. “الاثنين يوم عودة الى الدراسة”

كتبت أسماء لمنور في الأحد 9 يناير 2022 07:16 مساءً - منذ 32 دقيقة

أكد وزير التربية عباس الحلبي أن يوم الاثنين هو يوم عودة الى الدراسة بعد الانتهاء من العطلة التي قررتها لجنة كورونا.

وقال في سلسلة تغريدات عبر حسابه على تويتر “اتخذنا كل الاجراءات الوقائية الصحية وتم تجهيز المدارس بعد التنسيق مع وزارة الصحة واليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية”.

وأشار إلى أن العام الدراسي بخطر ويجب علينا المحافظة على مستقبل أولادنا، التربية مسؤولية وطنية تتحملها الادارة والاساتذة والاهل والتلاميذ.