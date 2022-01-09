لبنان | هل تفتح مدارس صيدا أبوابها غداً؟

كتبت أسماء لمنور في الأحد 9 يناير 2022 04:15 مساءً - منذ ساعتين

بعد انتهاء عطلة الاعياد وعشية العودة الى المدارس بقرار من وزيري الصحة فراس الابيض والتربية عباس الحلبي وفق ما أعلنا في مؤتمرهما الصحافي المشترك، عمدت بعض ادارات المدارس الى عدم الالتزام بالعودة نتيجة ارتفاع عدد الاصابات في صفوف الاهالي والتلامذة والمعلمين، وارجأت الدخول اسابيع عدة.

وعلمت “المركزية” ان مدارس صيدا وبعد مشاورات مع السلطات المحلية وإثر اتساع موجة كورونا، قررت عدم فتح المدارس غداً. وستعلن ذلك في بيانات تصدر عن اداراتها .

يذكر أنه قرر أبيض والحلبي العودة إلى التعليم الحضوري في العاشر من الشهر الحالي، رغم تفشي وباء كورونا، في محاولة للملمة قطاع التعليم، بعدما خسر طلاب لبنان سنتين.

وقال الحلبي: “سيكون هناك عودة آمنة الى ​المدارس​، ونحتاج إلى الإعلام لدعم​ عودة التلاميذ”.