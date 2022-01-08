لبنان | اليكم آخر مستجدات كورونا في مستشفى الحريري الجامعي

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مستشفى رفيق الحريري الحكومي
أعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي، في تقريره اليومي عن آخر مستجدات فيروس كورونا، وجود 26 حالة حرجة لديه.
وجاء في التقرير:
– عدد اللقاحات التي أجريت في مركز لقاح كوفيد-19 في مستشفى رفيق الحريري الجامعي: Pfizer: 2082
– عدد الفحوص التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الساعات الـ24 الماضية: 450
– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 44
– عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية: 10
– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الساعات الـ24 الماضية: 0
– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1487
– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 0
– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 26
– حالات وفاة: 0
وذكّر التقرير بأن مركز لقاح كوفيد-19 داخل مستشفى رفيق الحريري الجامعي في الخدمة من الاثنين إلى الجمعة.