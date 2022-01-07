لبنان | إيعاز من “الداخلية” لمواكبة تأمين العودة الآمنة الى المدارس

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 7 يناير 2022 10:22 مساءً - منذ 3 ساعات

مواكبةً لتأمين العودة الآمنة الى المدارس مع استئناف العمل بالعام الدراسي نهار الاثنين الواقع فيه ١٠-١-٢٠٢٢ وفي ظل استمرار الوضع الوبائي في لبنان، طلب وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي الى المحافظين الإيعاز الى القائمقامين إبلاغ البلديات واتحادات البلديات والقرى التي ليس لديها بلديات، وجوب اتخاذ الإجراءات اللازمة الآيلة الى تأمين العودة الآمنة للطلاب الى المدارس، وذلك لجهة التأكد من التزامها بالإجراءات الوقائية الصحية منعاً لانتشار فيروس كورونا في حرمها.

وفي حال المخالفة، يصار إلى رفع تقارير الى المحافظين لاتخاذ التدابير اللازمة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم العالي.