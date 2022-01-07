لبنان | اطلاق غرفة عمليات في صيدا لتسهيل التسجيل في البطاقة التمويلية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 7 يناير 2022 10:22 مساءً - أطلقت بلدية صيدا، بتوجيهات ومتابعة مباشرة من رئيسها المهندس محمد السعودي، غرفة العمليات الخاصة بمساعدة المواطنين على تعبئة استمارة الحصول على البطاقة التمويلية التي أطلقتها وزارة الشؤون الإجتماعية للأسر اللبنانية، ومقرها في قاعة المرحوم الحاج مصباح البزري الكبرى في مبنى القصر البلدي – الطابق الأول.

وأوضحت البلدية في بيان، أن “هذه الخطوة تأتي تتويجا لسلسلة لقاءات واجتماعات نظمتها البلدية مع مؤسسات مجتمع مدني بهدف وضع آلية تسهل على الناس التسجيل في البطاقة التمويلية، وأعقبها تنظيم البلدية لدورتي تدريب لنحو 30 متطوعا ومتطوعة من أكثر من عشر جمعيات ومؤسسات أهلية عاملة في المدينة على كيفية مساعدة المواطنين على ملء استمارة البطافة إلكترونيا”.

وأشارت الى أنه “تم بناء عليه وبمشاركة هؤلاء المتطوعين، اطلاق العمل بغرفة العمليات لتستقبل المواطنين لتعريفهم على طريقة التسجيل بالبطاقة التمويلية او لتلقي استفساراتهم بهذا الخصوص حضوريا او عبر الهاتف، على ارقام خطوط ساخنة موضوعة بتصرفهم وعددها 10 خطوط مع نت”.

وحضر اطلاق غرفة العمليات مدير خلية إدارة الأزمات والكوارث في إتحاد بلديات صيدا الزهراني عضو المجلس البلدي في صيدا المهندس مصطفى حجازي ومنسق البلدية في الغرفة المحامي أحمد كساب وممثلون عن جمعيات أهلية مختلفة.

حجازي

وقال حجازي: “اليوم أطلقنا العمل في غرفة عمليات البطاقة التمويلية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية من بلدية صيدا بالتعاون مع الجمعيات الاساسية بالمدينة، وهدف غرفة العمليات هو الوصول لاكبر عدد من الناس وتمكينها من تعبئة هذه الاستمارة، وكما نعرف آخر مهلة لتعبئتها هي آخر الشهر الجاري. وهذه الاستمارة فيها تفاصيل كثيرة، لذلك كان إنشاء هذه الغرفة”.

أضاف: “تم إطلاق الغرفة لإدارة عملية التعبئة بالتنسيق مع الجمعيات استنادا الى اللوائح الإسمية الموجودة لديها، وكل جمعية تعتمد الاسلوب الذي تجده مناسبا للتعاطي مع الأمر ومع الأشخاص المسجلين لديها. وهناك جمعيات ترسل متطوعين ومتطوعات في جولات ميدانية على المنازل، وجمعيات أخرى ترسل الرابط الإلكتروني للبطاقة التمويلية إلى المواطنين لتعبئة الإستمارة، وبعض الجمعيات تعطي مواعيد للمواطنين لدى جمعياتها وأيضا يمكن إعطاء مواعيد عندنا في البلدية”.

وتابع: “الهدف هو الوصول لأكبر شريحة ممكنة من الناس ضمن نطاق اتحاد بلديات صيدا الزهراني، وذلك لتضمن حقها في تعبئة الإستمارة، وأيضا لتعميم هذا الموضوع على المواطنين الذين لم يطلعوا بعد على الإستمارة التمويلية، ومنهم أيضا قد لا يكون لديهم أي علم بها. من هنا فإن غرفة العمليات تم إطلاقها من أجل تنسيق عملية تسهيل تعبئة الإستمارات لتكون نقطة مركزية للتنسيق والتعاون مع الجمعيات لملء هذه الإستمارة”.

وختم: “بالنسبة لغرفة العمليات سيكون دوامها أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة من كل أسبوع، من التاسعة صباحا ولغاية الثالثة بعد الظهر، وسيكون عندنا في الغرفة 11 متطوعا ومتطوعة مع كومبيوترات وأرقام خط ساخن وانترنت وأيباد، وأيضا لديهم لائحة مفصلة بالوثائق المطلوبة لتعبئة هذه الاستمارة التي سيتم تعميمها على وسائل الاعلام”.

كساب

بدوره، قال كساب: “انطلاقا من فكرة البطاقة التمويلية وأهمية أن يستفيد منها اكبر عدد ممكن من المواطنين في صيدا والجوار، بادرت فاعليات المدينة مع بلدية صيدا وبالشراكة مع الجمعيات الأهلية الكبرى في صيدا، عمليات مساعدة المواطنين من أجل ملء استمارة البطاقة التمويلية لسكان المدينة والجوار بحسب الاسماء وكافة المعلومات عند الجمعيات”.

أضاف: “نحن في بلدية صيدا ركزنا على تدريب المتطوعين من الجمعيات وذلك في ورش عمل أقيمت في البلدية، وهذا التدريب شمل كافة تفاصيل البطاقة التمويلية والاسئلة التي يمكن ان تطرح من خلال الشخص الذي يريد التقدم للبطاقة التمويلية، وكافة المعلومات والمستندات التي يجب أن تكون معه لنسهل على الناس المتقدمين عملية تعبئة البطاقة”.

وتابع: “بعد إنجاز ورش العمل التدريبية، أنشأنا غرفة العمليات وجهزناها بكافة المستلزمات المطلوبة من كمبيوترات وانترنت وهواتف وخطوط ساخنة، لتكون عملية التسجيل اسرع. واعتبارا من الاثنين المقبل بإذن الله، سنبدأ عمليات التسجيل للبطاقة التمويلية بالتنسيق مع الجمعيات من خلال المتطوعين والمتطوعات المتواجدين في غرفة العمليات”.

وأشار البيان الى أن “الرابط الإلكتروني للبطاقة التمويلية هو:

https://daem.impact.gov.lb/citizenmobile/landing/main/login

وأرقام هواتف غرفة العمليات وعددها 10 أرقام مع نت:

طاولة رقم 1:

07738209

07751601

طاولة رقم 2:

07723050

07751602

طاولة رقم 3:

07727744

07751603

طاولة رقم 4:

07751604

07752773

طاولة رقم 5:

07752774

07752775″.