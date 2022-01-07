لبنان | أشرف ريفي: أنقذوا شعبكم قبل فوات الأوان لتنقذوا أنفسكم

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 7 يناير 2022 04:09 مساءً - منذ 44 دقيقة

أكّد الوزير السابق أشرف ريفي “أن المساعدات المالية التي تخصّصها الدولة للعائلات المحتاجة لا تكفي لإشباع أسرة مكوّنة من 4 أفراد لأكثر من 10 أيام. بعض العائلات لا تحصل عليها إلّا كل شهرين أو 3 أشهراً، والبديل يكون بتقديم مساعدة شهرية قيمتها لا تقل عن 300 دولار نقداً لـ 550.000 أسرة، 23 في المئة منها تعيش في فقرٍ مُدقع”.

وأضاف في بيان: “تكلفة هذه المساعدات أقل من “الدعم” المنهوب وإهدار الكهرباء، مما يُفيد التهريب ويؤدي الى المزيد من الفساد”.

وشدد على أنه إذا لم يتمّ توفير الحد الأدنى للعيش الكريم للعائلات المحتاجة، فإن أولئك سيفضلون حتماً المخاطرة بحياتهم وحياة أولادهم بدلاً من الموت جوعاً.

وختم: “أنقذوا شعبكم قبل فوات الأوان لتنقذوا أنفسكم”.