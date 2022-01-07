لبنان | شعبة المعلومات تلقي القبض على ثلاثة صرافين غير شرعيين

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 7 يناير 2022 01:16 مساءً - منذ 15 ثانية

بعد تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر مجموعة من الصرافين غير الشرعيين في مدينة صور، يقومون بمنع دورية تابعة لقوى الأمن الداخلي من القيام بواجبها عن طريق التهجم والتعدّي عليها، حيث تمكنت الدورية من توقيف أحدهم ويُدعى ن. د. (مواليد عام 2005، لبناني)، فيما فر الآخرون الى جهة مجهولة تمكنت القوى الامنية من تحديد هوية الفاريّن واوقفوا بالتزامن في محلتي البص ومفرق معركة، وهم:

– ش. ح (مواليد عام 1991، لبناني)

– م. أ (مواليد عام 1989، لبناني)

– م. ن. (مواليد عام 2003، لبناني)

وبالتحقيق معهم اعترفوا بمقاومة دورية قوى الأمن الداخلي، وفرارهم من أمامها، كما اعترفوا بمزاولة مهنة الصرافة بصورة غير شرعية. وأجري المقتضى القانوني بحقهم وأودعوا مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.