لبنان | رابطة معلمي التعليم الأساسي تعلن تمديد فترة انتخابات المندوبين

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 7 يناير 2022 01:16 مساءً - منذ 15 ثانية

اعلنت رابطة معلمي التعليم الأساسي تمديد فترة انتخابات المندوبين في المدارس لمدة عشرة أيام عمل من تاريخ العودة إلى المدارس حضورياً ، وتأجيل انتخاب الهيئة الإدارية الجديدة و تأجيل إصدار لوائح الشطب وقبول الترشيحات وموعد انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة إلى مواعيد تُحدد لاحقاً.

وكانت حددت الرابطة في قرارها مواعيد انتخابات المندوبين في المدارس الرسمية على أن تنتهي منتصف الشهر الفائت، وأن تكون الانتخابات حضورياً في يوم عمل رسمي، ولما كانت بعض المدارس قد حددت انتخابات مندوبيها في الفترة الأخيرة من المدة المحددة أيام الأثنين في 13 أو الثلاثاء في 14 أو الأربعاء في 15 من كانون الأول 2021، وبما أن الإضراب الذي دعت إليه الرابطة من 13 إلى 16 كانون الأول 2021 قد أعاق إجراء تلك الإنتخابات، قررت عندها تأجيل الانتخابات.