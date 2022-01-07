لبنان | الراعي التقى قائد الجيش وغريو

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 7 يناير 2022 01:16 مساءً - منذ 6 دقائق

اثنى البطريرك الماروني الكردينال مار بشارة بطرس الراعي خلال استقباله قائد الجيش العماد جوزف عون على الجهود التي يبذلها الجيش اللبناني في الحفاظ على امن الوطن والمواطنين، ونوه بالاجراءات التي يتخذها لمنع التهريب على انواعه.

ومن جهة أخرى، كرر البطريرك الراعي خلال استقباله السفيرة الفرنسية آن غريو موقفه من الانتخابات النيابية والرئاسية لجهة حتمية اتمامها من دون أي تساؤل حول حصولها، مؤكدا ضرورة السعي إلى انتخابات حرة ونزيهة.

وشدد البطريرك أمام السفيرة الفرنسية على ضرورة عودة الحكومة إلى عملها بشكل طبيعي معتبرا انه من غير المقبول وضع عراقيل أمامها واقحامها بأمور لا علاقة لها بها ولا صلاحية لها بها كموضوع القاضي بيطار الأمر الذي يضرب الشراكة الوطنية.

بدورها، اعربت السفيرة الفرنسية عن تأييدها لمواقف البطريرك واكدت ثبات فرنسا على مواقفها تجاه لبنان.