لبنان | جمعية المصارف تردّ على بيان اتحاد نقابات الموظفين‏.. إليكم التفاصيل

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 7 يناير 2022 01:16 مساءً - منذ ساعتين

ردّت مصادر في جمعية المصارف على بيان اتحاد نقابات موظفي المصارف معتبرةً أن “اتحاد الموظفين يشكّل جزءاً لا يتجزأ من ‏القطاع المصرفي”. ‏

وذكّرت بأن “الجمعية ومنذ بدء الأزمة تطالب القوى السياسية بتحمّل مسؤولياتها تجاه اللبنانيين والاقتصاد بقطاعاته الانتاجية كافة فيما ‏اختارت السلطة وكما وصفها بيان اتحاد نقابات موظفي المصارف، اتّباع سياسة الاستغباء تجاه الشعب اللبناني ما أدّى الى كوارث في ‏مختلف القطاعات وانهيار لسعر صرف العملة”.‏

أمّا عن أموال المودعين، أشارت المصادر إلى أن جمعية مصارف لبنان برئيسها ومجلس إدارتها، ومنذ بدء الأزمة وفي كلّ المحطّات ‏واللّقاءات الرسمية مع السلطات ومع الرئاسات الثلاث، تطالب من دون كللٍ أو مللٍ بالحفاظ على الأموال من خلال إقرار قانون ‏الكابيتال كونترول. وهي لهذه الغاية كانت قد عارضت قرار حكومة حسان دياب التخلّف عن سداد الديون لتجنّب المصير الذي وصل ‏إليه كل اللبنانيين والمتمثل بانهيار سعر الصرف بعد عزل لبنان عن الأسواق العالمية. كما كانت قد طرحت خطة بديلة لخطة إنقاذ ‏حكومة دياب تُجنّب اللبنانيين شطب ودائعهم‎ (haircut).

كما ذكّرت المصادر بأن “الجمعية ليست ذات سلطة تنفيذية أو تشريعية، لا بل المصارف اللبنانية مُلزمة بتنفيذ القوانين التي تصدر ‏عن المجلس النيابي كما التعاميم التي تصدر عن مصرف لبنان”.

أمّا عن الأطر القانونية المتعارف عليها دولياً والتي طالبت النقابة باللجوء إليها، فأوضحت أن “جمعية المصارف كانت قد اتّخذت موقفاً ‏حازماً لعدم المس بالاحتياطي الإلزامي الذي يشكّل أموال المودعين تحت طائلة الملاحقة القانونية وهي اليوم تعود لتذكّر أنها تحتفظ ‏لنفسها بالحقّ باللجوء إلى القوانين المحلية والدولية إذا لزم الأمر لحماية مودعيها كما حقوقها”.‏

وقالت مصادر جمعية المصارف: “إن الجمعية وموظفيها معاً في مواجهة أسوأ أزمة يمرّ بها لبنان واللبنانيين”، آملةً في “استفاقة مَن ‏يدير البلاد رأفة بالعباد”.‏