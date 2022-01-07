لبنان | دخلوا الأراضي اللبنانية خلسة.. هذا ما حصل

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 7 يناير 2022 01:16 مساءً - منذ 3 ساعات

أوقفت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي 23 شخصاً من الجنسية السورية في بلدتي شدرا والقبيات، بجرم دخول الأراضي اللبنانية ‏خلسة‎.‎

وفي هذا المجال، صـدر عن المديرية نفسها ـ شعبة العلاقات العامة‎ ‎البلاغ التالي‎:‎

‏”في إطار مكافحة عمليات تهريب الأشخاص من سوريا إلى لبنان، تمكّنت دورية من شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، بتاريخ ‏‏4-1-2022، من توقيف /23/ شخصاً من الجنسية السورية في بلدتي شدرا والقبيات، بجرم دخول الأراضي اللبنانية خلسة‎.‎

سُلّم الموقوفون الى القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهم، بناءً على إشارة القضاء المختص”.‏