لبنان | دولار السوق السوداء بـ30 ألف ‏مجدداً

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 7 يناير 2022 10:16 صباحاً - منذ 15 دقيقة
الدولار
بعد الانخفاض البسيط الذي سجله دولار السوق السوداء صباح أمس الخميس، عاود صباح اليوم الجمعة ارتفاعه مسجلاً أرقاماً قياسية جديدة.
إذ ترامح ما بين الـ30 ألف ليرة لبنانية للشراء و29950 ليرة لبنانية للبيع. يذكر أنه تعرض لبنان خلال عام 2021 لأزمات اقتصادية عديدة، صنفت على أنها “الأسوأ في العالم” وفقاً للبنك الدولي.
وفي كانون الأول الماضي، أعلن مصرف لبنان، عن سعر صرف جديد للسحب من الودائع الدولارية بالليرة اللبنانية عند 8000 ليرة للدولار. ودخل لبنان العام الرابع من أزمة اقتصادية خانقة بدأت في 2019، عندما انهار النظام المالي تحت وطأة دين عام ضخم.
ويعاني مصرف لبنان من تراجع حاد في الاحتياطي بالعملات الأجنبية.