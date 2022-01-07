لبنان | طقس الـ”ويك أند” مستقر.. هل تعود الأمطار الإثنين؟

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الطقس
يؤثر على لبنان طقس مستقر، يستمر في الايام المقبلة، ويترافق مع استقرار بدرجات الحرارة التي تتمحور فوق معدلاتها الموسمية.
أما يوم الاثنين، فتؤثر على لبنان تقلبات جوية ضعيفة.
وفي تفاصيل طقس اليوم:
– الحرارة ساحلاً بين ١٢ و٢٠ درجة بقاعا بين ٤ و١٤ درجة وعلى الـ١٠٠٠م بين ٨ و١٣ درجة
– الجو: غائم جزئيا بسحب عالية ثم يتحول قليل السحب بعد الظهر
– الرياح: شمالي غربية ضعيفة ٢٠ الى ٣٠ كم/س
– الرطوبة السطحية ساحلا ٦٠ – ٨٠ ٪
– الضغط الجوي ١٠١٨ hpa
– الرؤية جيدة
– البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ١٩ درجة.
أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
السبت: طقس مستقر قليل السحب فيما الحرارة مستقرة وتتراوح ساحلا بين ١٢ و٢٠ درجة على الـ ١٠٠٠متر بين ٧ و١٣ درجات وبقاعا بين ٥ و١٥ درجات، الرياح شمالية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و٣٠كم/س.
الاحد: طقس مستقر غائم جزئياً مع تشكل الضباب فيما الحرارة ترتفع وتتراوح ساحلا بين ١٤ و٢٢ درجة على ال ١٠٠٠متر بين ٨ و١٥ درجات وبقاعا بين ٦ و١٧ درجات، الرياح جنوبية غربية قوية سرعتها بين ٣٠ و٦٠كم/س.