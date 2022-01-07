لبنان | طقس الـ”ويك أند” مستقر.. هل تعود الأمطار الإثنين؟

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 7 يناير 2022 10:16 صباحاً - منذ 40 دقيقة

يؤثر على لبنان طقس مستقر، يستمر في الايام المقبلة، ويترافق مع استقرار بدرجات الحرارة التي تتمحور فوق معدلاتها الموسمية‎.‎

أما يوم الاثنين، فتؤثر على لبنان تقلبات جوية ضعيفة‎.‎

وفي تفاصيل طقس اليوم‎:‎

‎– ‎الحرارة ساحلاً بين ١٢ و٢٠ درجة بقاعا بين ٤ و١٤ درجة وعلى الـ١٠٠٠م بين ٨ و١٣ درجة

‎– ‎الجو: غائم جزئيا بسحب عالية ثم يتحول قليل السحب بعد الظهر‏

‎– ‎الرياح: شمالي غربية ضعيفة ٢٠ الى ٣٠ كم/س

‎– ‎الرطوبة السطحية ساحلا ٦٠ – ٨٠ ٪؜‏

‎– ‎الضغط الجوي ١٠١٨‏‎ hpa

‎– ‎الرؤية جيدة

‎– ‎البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ١٩ درجة‎.‎

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين‎:‎

السبت: طقس مستقر قليل السحب فيما الحرارة مستقرة وتتراوح ساحلا بين ١٢ و٢٠ درجة على الـ ١٠٠٠متر بين ٧ و١٣ درجات ‏وبقاعا بين ٥ و١٥ درجات، الرياح شمالية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و٣٠كم/س‎.‎

الاحد: طقس مستقر غائم جزئياً مع تشكل الضباب فيما الحرارة ترتفع وتتراوح ساحلا بين ١٤ و٢٢ درجة على ال ١٠٠٠متر بين ٨ ‏و١٥ درجات وبقاعا بين ٦ و١٧ درجات، الرياح جنوبية غربية قوية سرعتها بين ٣٠ و٦٠كم/س‎.‎