لبنان | لا جدول لأسعار المحروقات اليوم.. إليكم التفاصيل

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آخر تحديث: 7 - يناير - 2022 8:53 صباحًا
المحروقات
كشف ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا عن أنه لن يصدر اليوم جدول الاسعار. وقال في حديث إذاعي: “المواطن يتحمل ارتفاع الأسعار فهل من المعقول أن الدولة لا تستطيع أن تضع سقفا للدولار؟”.
وأكد أبو شقرا أنه “إذا لن يتواجد هذا السقف وإذا لن ينخفض سعر صرف دولار السوق السوداء فستكون الأسعار كلها الى ارتفاع.”
في وقت سابق اليوم، كان أشار عضو نقابة أصحاب المحروقات جورج البراكس إلى أنّ “أصحاب المحطات يتكبّدون خسارة 2500 ليرة من عمولتهم لكل صفيحة بنزين بسبب الفارق بسعر صرف الدولار الذي يشترونه بـ30000 ليرة من الاسواق ومحتسب في جدول تركيب الأسعار الحالي على الـ 28800 ليرة. فعدم صدور جدول جديد اليوم يزيد من هذه الخسارة”.
وأضاف: “عندما تريد السلطة إلزام المحطات بيع المحروقات بسعر محدّد وبالليرة فما عليها إلا أن تؤمّن هي بنفسها الدولار للاستيراد.. أصحاب المحطات ليسوا صرافين”.
وتابع: “لكي لا تعود أزمات البنزين والمشاهد المذلة للمواطنين، يجب تأمين بيع المحروقات للمحطات بالليرة فقط لكي يستطيعوا تسليمه للمستهلك بنفس العملة وعلى مصرف لبنان تأمين الدولار للاستيراد. هكذا نحصل على الاستقرار في أسواق المحروقات وإلا ذاهبون الى البلبلة والمشاكل. انقطع صوتنا ونحنا عم نصرخ لننبه”.