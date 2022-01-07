لبنان | لبنان أمام خطر عودة أزمات البنزين والمشاهد المذلة؟

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أزمة المحروقات في لبنان
أعلن عضو نقابة أصحاب المحروقات جورج البراكس أنه “لكي لا تعود أزمات البنزين والمشاهد المذلة للمواطنين، يجب تأمين بيع المحروقات للمحطات بالليرة فقط لكي يستطيعوا تسليمه للمستهلك بنفس العملة، وعلى مصرف لبنان تأمين الدولار للاستيراد.
وأضاف: “هكذا نحصل على الاستقرار في أسواق المحروقات وإلا ذاهبون الى البلبلة والمشاكل. انقطع صوتنا ونحنا عم نصرخ لننبه”.
أشار إلى أنّ “أصحاب المحطات يتكبّدون خسارة 2500 ليرة من عمولتهم لكل صفيحة بنزين بسبب الفارق بسعر صرف الدولار الذي يشترونه بـ 30000 ليرة من الاسواق ومحتسب في جدول تركيب الأسعار الحالي على الـ28800 ليرة. فعدم صدور جدول جديد اليوم يزيد من هذه الخسارة”.
ورأى أنه “عندما تريد السلطة إلزام المحطات بيع المحروقات بسعر محدّد وبالليرة فما عليها إلا أن تؤمّن هي بنفسها الدولار للاستيراد.. أصحاب المحطات ليسوا صرافين”.