لبنان | العلية: نصرّ على طرح إجراء المناظرة التلفزيونية مع وزراء الطاقة الثلاثة السابقين

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 7 يناير 2022 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

بعد الحملة الموجهة ضد إدارة المناقصات، صدر عن المدير العام لإدارة المناقصات في التفتيش المركزي جان العلية، البيان الآتي‎:‎

‎”‎أما وقد تبنت إحدى الجهات السياسية الحملة الموجهة على إدارة المناقصات ورئيسها خلال اليومين السابقين؛ فإنه بات لزاما ‏التوضيح‎.‎

1- ‎حاولت هذه الجهة استعمال اسم إدارة المناقصات في حملة انتخابية مشبوهة تشنها بمسمى محاربة الفساد‎.‎

2- ‎طرح رئيس إدارة المناقصات توضيحا للحقائق المناظرة التلفزيونية مع وزراء الطاقة الثلاثة‎.‎

‎3- انهالت الشتائم والاتهامات لتحويل الانظار عن المناظرة المرفوضة بألف ذريعة لسبب وحيد‎.‎

‎ 4- نُصر، من موقع الدفاع عن الإدارة اللبنانية ورفض تحويلها إلى فيدراليات طائفية وتحويل ولائها الوطني الى ولاء تبعي؛ ومع ‏احتفاظنا بكامل حقوقنا الدستورية والقانونية؛ على ما يلي‎:‎

طرح إجراء المناظرة التلفزيونية مع الوزراء الثلاثة السابقين‎.‎

رفض استبدال المناظرة بمماحاكات اعلامية‎.‎

أولوية التدقيق الجنائي في كل صفقات وزارة الطاقة والمياه من دير عمار 2012 الى دير عمار 2019‏‎.‎

وسأل هذه الجهة: لماذا تريدون التدقيق الجنائي في مصرف لبنان والمماحكات الاعلامية في وزارة الطاقة بديلا عنه، علما ان ‏مجلس النواب اللبناني أقر مبدأ التدقيق الجنائي الشامل المتوازي؟”.