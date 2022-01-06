لبنان | حالات فلورونا في لبنان منذ أكثر من أسبوع.. “ليس انذاراً وبائياً”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 6 يناير 2022 04:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

خلافاً للإعلان عن تسجيل أول حالة أوميكرون في لبنان وعقد مؤتمر صحافي بهذا الشأن، إلا أن الموضوع اختلف مع تسجيل حالات فلورونا رُصدت في أكثر من منطقة وفي حالات متفرقة في لبنان.

لم يُصارح المعنيون بوجود هذه الحالات، باعتبار أن المسألة لا تستدعي كل هذا الهلع والقلق. واقتصر الإبلاغ على جهة واحدة هي منظمة الصحة العالمية وارسال العينات إلى الخارج.

منذ أسبوع أعلنت الأراضي الفلسطينية المحتلة تسجيل أول حالة فلورونا في البلاد، وهي ‏عدوى متزامنة مع فيروس “كورونا” ومرض “الإنفلونزا”.‏

وتم اكتشاف العدوى المزدوجة لأول مرة عند امرأة دخلت في المخاض خلال الأسبوع الحالي داخل مركز رابين الطبي في بتاح تكفا، فإن “الأم الشابة التي لم يتم تطعيمها ضد أي من مسببي المرض في حالة جيدة، وأعراضها خفيفة”.

أما في لبنان، فيبدو أن الحالات التي رُصدت تسبق الحالة التي أعلن عنها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي حديث مع رئيسة برنامج الترصّد الوبائي في وزارة الصحة الدكتورة ندى غصن لـ”النهار” تؤكد أن “فلورونا موجود في لبنان وقد رصدنا حالات متفرقة وأرسلت العينات إلى انكلترا، وقد أبلغنا عنها منظمة الصحة العالمية التي تتابع الموضوع عن كثب. ولكن ما يجب معرفته أننا لسنا أمام بؤرة وبائية وإنما حالات متفرقة للإصابة المزدوجة من “كورونا” وانفلونزا” وجميعها لمرضى خارج المستشفى”.