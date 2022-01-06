لبنان | القمح موجود.. ولكن!

كتبت أسماء لمنور في الخميس 6 يناير 2022 01:09 مساءً - منذ 38 دقيقة

آخر تحديث: 6 - يناير - 2022 12:12 مساءً

أكد مدير عام الحبوب والشمندر السكري في وزارة الاقتصاد جرجس برباري أننا “نعمل للتوفيق بين الجميع للوصول الى سعر موحد لربطة الخبز”، آملًا بـ”تخفيض الدولار إلى الـ28000 حيث يجري الوصول عندئذ الى الحل”.

ورأى في حديث إذاعي أن “دورنا سيكون توافقيًا بين جميع الأفرقاء والخلاف على وزن ربطة الخبز والحل بالتوفيق بين الوزن والسعر”.

وقال: إن “القمح يستورد بالدولار والدعم لم يعد كبيراً لكننا نطالب بالمحاسبة نتيجة التفاوت في سعر ربطة الخبز”، مشدداً على “أهمية توحيد سعر الربطة لاسيما الخبز الأبيض”.

وختم: “القمح موجود لكننا لا نملك الاحتياطي منه لذلك يشعر المواطن أنه في أزمة”، وقال: “يجب وقف التهريب أيضاً وما يجري في مطاحن البقاع هو فقدان للقمح لذا يباع بالسوق السوداء”.