لبنان | إليكم الطرقات الجبلية المقطوعة حالياً

كتبت أسماء لمنور في الخميس 6 يناير 2022 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

أفادت “غرفة التحكم المروري” أنّ الطرقات الجبلية المقطوعة حالياً بسبب الثلوج هي:

عيناتا – الأرز.

عيون السيمان – حدث بعلبك.

المنيطرة – حدث بعلبك.

العاقورة – حدث بعلبك.

جرد مربين – الهرمل.

الهرمل – سير الضنية.

يذكر أنه يسيطر على لبنان طقس مستقرّ، مع ارتفاع بدرجات الحرارة، نتيجة انكفاء الكتل الهوائية الرطبة، ويستمر الاستقرار لغاية يوم الأحد المقبل، يليه طقس ممطر لساعات معدودة فجر الاثنين مع تدنٍ بدرجات الحرارة.

الجمعة: طقس مستقر غائم بسحب عالية ومتوسطة قبل الظهر، ثم يتحول الى قليل السحب فيما الحرارة مستقرة وتتراوح ساحلا بين ١٢ و٢٠ درجة على الـ ١٠٠٠متر بين ٧ و١٣ درجات وبقاعا بين ٥ و١٥ درجات، الرياح شمالية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و٣٠كم/س.