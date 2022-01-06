لبنان | رسالة “غير متوقعة” من البابا فرنسيس تعني لبنان

كتبت أسماء لمنور في الخميس 6 يناير 2022 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

لا يتوانى البابا فرنسيس عن توجيه الرسائل للبنان واللبنانيين في ظل الأزمات المتلاحقة بالبلاد. في هذا المجال، نقل الأب رمزي جريج رسالة من البابا فرنسيس يتم الإعلان عنها للمرة الأولى.

الرسالة هذه أتت في خلال دردشة قام بها أحد الإكليريكيين اللبنانيين معه في ساحة الفاتيكان، حيث طلب الإكليريكي من البابا المجيء إلى لبنان، إلا أن ردّ البابا فرنسيس لم يكن متوقعاً.

يكتفي المعنيون بوصف الرسالة بـ”غير المتوقعة”، وبحسب المعطيات فهناك فيديو يوثق رسالة البابا، سيتم عرضه في الايام المقبلة.