لبنان | تراجع بسيط لدولار السوق السوداء

كتبت أسماء لمنور في الخميس 6 يناير 2022 01:09 مساءً - منذ 3 ساعات

سجل دولار السوق السوداء اليوم الخميس انخفاضاً بسيطاً، إذ تراوح ما بين الـ29750 ليرة لبنانية للشراء و29700 ليرة لبنانية للبيع.

وتعرض لبنان خلال عام 2021 لأزمات اقتصادية عديدة، صنفت على أنها الأسوأ في العالم طبقا للبنك الدولي.

وفي كانون الأول الماضي، أعلن مصرف لبنان، عن سعر صرف جديد للسحب من الودائع الدولارية بالليرة اللبنانية عند 8000 ليرة للدولار.

هذا ودخل لبنان العام الرابع من أزمة اقتصادية خانقة بدأت في 2019، عندما انهار النظام المالي تحت وطأة دين عام ضخم.

ويعاني مصرف لبنان من تراجع حاد في الاحتياطي بالعملات الأجنبية.