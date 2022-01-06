لبنان | متى تعود الأمطار؟

كتبت أسماء لمنور في الخميس 6 يناير 2022 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

يسيطر على لبنان طقس مستقرّ، مع ارتفاع بدرجات الحرارة، نتيجة انكفاء الكتل الهوائية الرطبة، ويستمر الاستقرار لغاية يوم الأحد المقبل، يليه طقس ممطر لساعات معدودة فجر الاثنين مع تدنٍ بدرجات الحرارة.

اليكم تفاصيل طقس الأيام المقبلة:

الخميس :

١- الحرارة ساحلاً بين ١٢ و ١٩ درجة بقاعا بين ٣ و ١٤ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٧ و ١٣ درجة

٢- الجو : قليل السحب

٣- الرياح : شمالية غربية ضعيفة ١٥ – ٢٠ الى ٣٠ كم/س

٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٦٠ – ٨٠ ٪؜

٥- الضغط الجوي ١٠١٨ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ١٩ درجة

الجمعة : طقس مستقر غائم بسحب عالية ومتوسطة قبل الظهر، ثم يتحول الى قليل السحب فيما الحرارة مستقرة وتتراوح ساحلا بين ١٢ و ٢٠ درجة على الـ ١٠٠٠متر بين ٧ و ١٣ درجات وبقاعا بين ٥ و ١٥ درجات، الرياح شمالية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س

السبت : طقس مستقر قليل السحب فيما الحرارة مستقرة وتتراوح ساحلا بين ١٢ و ٢٠ درجة على الـ ١٠٠٠متر بين ٧ و ١٣ درجات وبقاعا بين ٥ و ١٥ درجات، الرياح شمالية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س