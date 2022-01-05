لبنان | تعميم من وزير الداخلية يتعلق “بمهل تقديم تصاريح الترشيح”

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 5 يناير 2022 07:16 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 5 - يناير - 2022 3:54 مساءً

أصدر وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي تعميماً يتعلق بمهل تقديم تصاريح الترشيح والرجوع عنها وتسجيل اللوائح للانتخابات النيابية العامة لعام 2022، لذا على كل من يرغب في الترشح أن يقدم الى وزارة الداخلية والبلديات – المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين، خلال مهلة تبدأ من صباح يوم الاثنين الواقع فيه 10-1-2022، وتنتهي في الساعة 24،00 من يوم الثلاثاء الواقع فيه 15-3–2022، تصريحاً بالترشيح موقعاً لدى الكاتب العدل، وفق انموذج معد من قبل الوزارة.-