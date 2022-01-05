لبنان | إحدى أخطر شبكات تجارة وترويج المخدرات في قبضة شعبة المعلومات

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 5 يناير 2022 01:10 مساءً - منذ ساعتين

تمكّنت شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي من تحديد هوية أفراد إحدى أخطر شبكات تجارة المخدّرات، الذين يقومون بنقل كميات كبيرة منها، من البقاع وتسليمها إلى مروجين، لتوزيعها على نطاقٍ واسعٍ، في عددٍ من المناطق اللّبنانية. وهذه الشبكة تضمّ كل من:

– هـ. ع. (من مواليد عام ١٩٦٣، لبناني)

– أ. ج. (من مواليد عام ١٩٨٩، سوري)

– ح. ح. (من مواليد عام ١٩٩٤، لبناني)

بتاریخ 28-12-2021، وبعد رصد ومراقبة، نفّذت دوريات من الشعبة عمليّتين خاطفتَين ومتزامنتَين في محلّتَي مار مخايل وطريق المطار، نتج عنهما توقيف المذكورين. وضبطت بحوزتهم:

– /1,285/ غ. من مادّة الكوكايين موضّبة داخل مظاريف و”طبّات وعلب بلاستيكيّة”.

– /232,6/ غ. من مادة باز الكوكايين موضّبة داخل /45/ “طبّة بلاستيكيّة”.

– /30/ مظروفًا بداخلها مادّة حشيشة الكيف زِنتها الإجمالية حوالى /495/ غ.

– /22/ مظروفًا بداخلها مادّة الماريجوانا زِنتها حوالى /304/ غ.

كما تمّ ضبط آلية “فان” استخدموها لنقل المخدّرات من البقاع.

وضبطت بحوزة الموقوف الثالث، مسدّسًا حربيًا، ومبلغ /33/ مليون ليرة لبنانيّة، إضافةً الى مبلغ /390/ دولاراً أميركيًا، ودراجة آلية التي أوقف على متنها.

بالتحقيق معهم، اعترفوا بتشكيلهم شبكة لتجارة وترويج المخدّرات. وأنّ الكميّات المضبوطة، نقلها كل من الأول والثاني من مدينة بعلبك، لتسليمها الى الموقوف الثالث، بهدف توزيعها، على المروجين في عدد من المناطق اللبنانية.

أجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.