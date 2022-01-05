لبنان | “التجمع الطبي”: مقبلون على كارثة صحية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 5 يناير 2022 01:10 مساءً - منذ ساعتين

أسف رئيس “التجمع الطبي الاجتماعي اللبناني” ممثل الرابطة الطبية الاوروبية الشرق اوسطية الدولية في لبنان رائف رضا أن نسبة اللقاح لم تتجاوز أكثر من 26% والمناعة المجتمعية أقل من 38%.

ورأى أننا “مقبلون على كارثة صحية نتيجة ازدياد نسبة الاصابات بكورونا وتفشي اوميكرون حتى بين الملقحين ونتيجة لسياسة صحية فاشلة وتخبط وزير الصحة فراس الابيض بين التأني في اتخاذ قرار الاقفال العام أو حلول المستشفيات الميدانية التي طالبنا بها اقلها لغير الميسورين على الرغم من امتلاء أسرة العناية الفائقة أكثر من 80 % وهو بحد ذاته عامل اساسي للاقفال المخالف للقوانين الصحية الدولية، بالاضافة الى عدم صحة الارقام الحقيقية للمصابين لان أكثرية الناس ليس لديها المقدرة على إجرائها بالاضافة الى عدم تجرؤ وزارة الصحة على إجراء مسح شامل للحالات”.

وسأل: “تكون الاطلالات الاعلامية مجرد فلكلور وكيف تطالب يا معالي الوزير بفتح المدارس حتى لا يخسر التلاميذ سنتهم الدراسية؟ وكيف تتعاطف مع الوضع الاقتصادي؟ وهل أصبح الفريش دولار اهم من صحة المواطن؟”.

وقال: “من لا طاقة له على تحمل المسؤولية فالاستقالة أقصر الطرق أو الاقالة من حكومة الانقاذ رحمة بالصحة والمواطن والوطن”.