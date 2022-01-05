لبنان | بعد الاستقرار.. متى يعود الطقس الشتوي؟

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 5 يناير 2022 10:17 صباحاً - منذ ساعة واحدة

ما زال الطقس المتقلب بين الصحو واحتمال تساقط امطار يؤثر على لبنان اليوم، يليه عودة الاستقرار التام غدا الخميس ولغاية يوم الأحد المقبل.

من جهة اخرى، تشير التوقعات الى عودة الطقس الشتوي والمنخفضات مطلع الاسبوع المقبل.

تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:

١- الحرارة ساحلاً بين ١١ و ١٨ درجة بقاعا بين ٢ و ١٣ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٧ و ١٢ درجة

٢- الجو: غائم اجمالا مع احتمال امطار خفيفة محلية بعض الظهر

٣- الرياح: غربية ضعيفة ١٥ – ٣٠ كم/س

٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٧٠ – ٨٠ ٪؜

٥- الضغط الجوي ١٠٢١ hpa

٦- الرؤية متوسطة

٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة

تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

الخميس: طقس مستقر قليل السحب فيما الحرارة ترتفع وتتراوح ساحلا بين ١٢ و ٢٠ درجة على الـ ١٠٠٠متر بين ٧ و ١٣ درجات وبقاعا بين ٥ و ١٥ درجات، أما الرياح فشمالية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س.

الجمعة: طقس مستقر غائم بسحب عالية ثم يتحول بعد الظهر الى قليل السحب فيما الحرارة مستقرة وتتراوح ساحلا بين ١٢ و ٢٠ درجة على الـ ١٠٠٠متر بين ٧ و ١٣ درجات وبقاعا بين ٥ و ١٥ درجات، أما الرياح فشمالية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س.