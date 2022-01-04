لبنان | الجيش الإسرائيلي يسقط مسيرة تابعة لحزب الله

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 4 يناير 2022 10:15 مساءً - منذ 47 دقيقة

آخر تحديث: 4 - يناير - 2022 9:09 مساءً

كشف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن “قوات الجيش الإسرائيلي تسقط مسيرة تابعة لحزب الله على الحدود مع لبنان حيث أسقطت قواتنا اليوم مسيرة تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية عبرت الحدود من داخل الأراضي اللبنانية حيث تابعتها قوات المراقبة الجوية طيلة الحادث”.

وأضاف في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي: “سيواصل الجيش الإسرائيلي العمل لمنع اي خرق لسيادة دولة اسرائيل”.