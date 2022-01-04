لبنان | تسونامي “أوميكرون”.. كيف تستأنف الدروس بأمان في المدارس؟

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 4 يناير 2022 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

أعلن وزير الصحة فراس الابيض عبر “تويتر”أنه “في اجتماع وزارة التربية والتعليم العالي، ليس السؤال المهم ما إذا كان ينبغي أن تظل المدارس مغلقة بسبب تسونامي أوميكرون. السؤال هو كيف تستأنف الدروس بأمان، للطلاب والمعلمين والإداريين والأسر والمجتمع بشكل عام.

وأضاف: “يجب على المدارس التأكد من اتباع الجميع تدابير السلامة، وأهمها ارتداء الكمامة. لم يكن سلوك الاهل والمجتمع في الأيام القليلة الماضية مثالاً جيدًا. في الشتاء، سيكون من الصعب استخدام التهوئة الطبيعية للحفاظ على الهواء نظيفًا ومنع انتشار الفيروس”.

وأشار إلى أنه معدل اللقاح في المدارس لا يزال منخفضاً، لكن الجهود جارية لمعالجة هذه الموضوع. أثبتت اللقاحات أنها أداة فعالة ضد العدوى الشديدة. ومع ذلك، لا يزال العديد من الاهل مترددين وغير مستعدين للسماح لأولادهم باخذ اللقاح. هذا مؤسف.

وأوضح أنه يمكن أن يساعد توافر التشخيص السريع باستخدام فحص Ag Rapid. النتائج السلبية الخاطئة وحاملو العدوى اللذين لا تظهر عليهم الاعراض يعيقون جهود الاحتواء. سيؤدي فتح المدارس حتما إلى تسهيل انتشار الفيروس. هل بقدرة النظام الصحي المرهق التعامل مع ذلك؟

وأضاف: “سيعتمد هذا على عدد المرضى الذين هم بحاجة لدخول المستشفى وتوفر قدرة استيعابية لاستقبالهم. يسبب أوميكرون عدوى أقل شدة، وتعمل وزارة الصحة بجد لزيادة عدد اسرة الكورونا. لكن هناك حدود لما يمكن القيام به، ويرجع ذلك أساسًا إلى نقص عدد الأطباء والممرضات”.

وتابع: “باختصار، ما هو الأكثر كلفة، الإبقاء على المدارس مغلقة أم مفتوحة؟ نفسيًا وتربويًا، لا مصلحة للطلاب في ان يبقوا في منازلهم. المجتمع يحتاج إلى المضي قدما. بالنسبة للبالغين غير الملقحين، من المتوقع أن تكون هذه رحلة صعبة. هذا أيضًا درس يجب أن نتعلمه جميعًا”.