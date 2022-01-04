لبنان | إليكم الطرقات الجبلية المقطوعة حالياً

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 4 يناير 2022 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

أفادت غرفة التحكم المروري بأن الطرقات الجبلية المقطوعة حالياً هي:

– عيناتا – الارز

– عيون السيمان – حدث بعلبك

– المنيطرة – حدث بعلبك

– العاقورة – حدث بعلبك

– جرد مربين – الهرمل

– الهرمل – سير الضنية.

يذكر أنه لا يزال طقس متقلب يؤثر على لبنان في الأيام المقبلة مع انخفاض بدرجات الحرارة مع عودة الاستقرار التام يوم الخميس. وتشير التوقعات الى عودة الطقس الشتوي بعد العاشر من الشهر الحالي.

الثلاثاء: طقس متقلب يتحول الى غائم مع احتمال ٤٠٪ لتساقط امطار محلية فيما الحرارة ترتفع قليلا وتتراوح ساحلا بين ١٢ و١٩ درجة، على الـ ١٠٠٠متر بين ٧ و١٣ درجات وبقاعا بين ٦ و١٣ درجات، الرياح جنوبية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س.

– الأربعاء: طقس متقلب غائم مع احتمال ٤٠٪ لتساقط امطار محلية فيما الحرارة مستقرة وتتراوح ساحلا بين ١٢ و١٩ درجة، على الـ ١٠٠٠متر بين ٧ و١٣ درجات وبقاعا بين ٦ و١٣ درجة، الرياح جنوبية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س.