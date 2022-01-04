لبنان | الحلبي: لسحب الفبركات الاعلامية من التداول وإلا ملاحقة مروجيها

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 4 يناير 2022 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 3 - يناير - 2022 11:06 مساءً

نفى المكتب الاعلامي لوزارة التربية والتعليم العالي ما يتناقل على بعض مواقع التواصل الاجتماعي من تصريح منسوب إلى وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي، مفاده أن الوزير ينعت الأساتذة : “بين السهرات والضهرات” ويدعوهم الى العودة الى التعليم.

إن المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي، ينفي نفيا قاطعا أن يكون الوزير الحلبي أدلى بتصريح بهذا المعنى، أو أن يكون استخدم مثل هذه اللغة في أي تعبير”.

ودعا المكتب أصحاب هذه الفبركات إلى “سحبها من التداول تحت طائلة الملاحقة الجزائية”.