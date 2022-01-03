لبنان | متى يكسر دولار الـ “2022” حاجز الـ30 ألف ليرة؟

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 3 يناير 2022 04:10 مساءً - منذ 12 دقيقة

آخر تحديث: 3 - يناير - 2022 3:48 مساءً

واصل سعر صرف الدولار في السوق السوداء ارتفاعه، حيث سجّل عصر اليوم الاثنين 3-1-2022 ما بين 28,800 – 28,850 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

بينما افتتح صباح اليوم على تسعيرة تتراوح ما بين 28,520 – 28,570 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

ويشير مراقبون إلى أن الخط المتصاعد للدولار، بدأ انطلاقة جديدة مع إعلان حاكم مصرف لبنان، عن سعر صرف جديد للسحب من الودائع الدولارية بالليرة اللبنانية عند 8000 ليرة للدولار.

ويضيف المراقبون إلى أن بداية العام 2022 ستشهد في الأيام الماضية، كسراً لحاجز الـ 30 ألف ليرة، لتبدأ مستويات جديدة في السوق السوداء، ستتزامن بكل تأكيد مع ارتفاع حاد في أسعار المحروقات والسلع الغذائية الأساسية.

من جانبه توقع الخبير الاقتصادي جوني طوبيا، في حديث لموقع “أخبار اليوم”، أن يصل سعر صرف الدولار إلى مستويات قياسية. أيّ أنّ الدولار الواحد قد يساوي 40 ألف ليرة في الأشهر المقبلة إذا استمر التأزّم السياسي، لأن عودة الثقة بالليرة مرتبط بهيبة الدولة.

يشار إلى أنه وفي كانون الأول الماضي، أعلن مصرف لبنان، عن سعر صرف جديد للسحب من الودائع الدولارية بالليرة اللبنانية عند 8000 ليرة للدولار.

ودخل لبنان عاماً جديد من أزمته الاقتصادية الخانقة التي بدأت عام 2019 عندما انهار النظام المالي تحت وطأة دين عام ضخم.

وتسبب الانهيار في فقدان الليرة اللبنانية أكثر من 90% من قيمتها، وتجميد ودائع المدخرين في النظام المصرفي الذي أصيب بالشلل. ويعاني مصرف لبنان من تراجع حاد في الاحتياطي بالعملات الأجنبية.