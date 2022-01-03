لبنان | قيومجيان: العهد جثة سياسية وورقة باسيل الرئاسية محروقة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 3 يناير 2022 01:09 مساءً - منذ ساعتين

أسف رئيس جهاز العلاقات الخارجية في حزب القوات اللبنانية الوزير السابق ريشار قيومجيان على كلام رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل في مؤتمره الصحفي أمس معتبراً أنه استعداء الأطراف السياسية واسترضاء حزب الله.

ولفت إلى أنن جبران باسيل تحوّل إلى حفّار قبور والعهد أصبح جثة سياسية تماماً مثل ما حصل عام 1988. وأكد أن ورقته الرئاسية هي ورقة محروقة وهناك رفض جماعي أن يأتي باسيل رئيساً للجمهورية.

وقال: “حديث باسيل يتطلب قراءة هادئة ومقاربته موضوع عين الرمانة واتهامه للقوات اللبنانية بالعمالة لأميركا واسرائيل تعكس سقوط أخلاقي ووطني وعليه أن يخجل من الأهالي”.

لفت قيومجيان في حديث إذاعي إلى أن الانتخابات هي فرصة أمام اللبنانيين للخروج من الأزمات. وأضاف: “يقومون برمي فشل العهد على النظام علماً أن النظام نفسه هو الذي أتى بالرئيس وبالتسويات وهذه مقاربة مغلوطة لتغطية الفشل وهذا لا يعني أن النظام بحاجة لتطوير”.