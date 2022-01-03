لبنان | صالح حديفة: لسنا معنيين في الرد او في الخوض في سجال مع باسيل

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 3 يناير 2022 01:09 صباحاً - منذ 33 دقيقة

اعتبر مفوّض الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي صالح حديفة، أن رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل لا يزال يعيش في المعزوفة نفسها بالرغم من انه جزء اساسي من منظومة الحكم والاقوى في المجلس النيابي، قائلا: “اعتقد ان الكلّ شريك في ما وصلت اليه الامور في البلاد”.

واضاف في حديث لبرنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”ال بي سي اي”: “لسنا معنيين في الرد او في الخوض في سجال مع باسيل”.

وقال: “لا نرى للاسف اي بادرة خير في انتظام عمل المؤسسات والمطلوب ان تعود الحكومة الى الاجتماع وتمارس دورها في الواجبات الاساسية “.

واضاف: “نحن نرفض معادلة الحكومة مقابل نسف التحقيق”.

وتابع: “المسؤول عن تعطيل عمل الحكومة هو معادلة ربط الملف القضائي بموضوع عمل الحكومة وطرفا النزاع القائم يتحملان المسؤولية.

واشار الى ان الحزب الاشتراكي طرح “مبادرة رفع الحصانات عن الجميع ورفض من التيار ومن حزب الله وامل “.

وقال: “مستعدون لمبادرة مرة اخرى وسنحاول التواصل مع الكل والاولوية لاعادة عمل الحكومة ولا نفهم لماذا كلّ هذا الكباش القائم ونخشى ان يكون لغايات انتخابية”.

واردف: “لم يكن موضوع تحالف الاشتراكي مع القوات اللبنانية انتخابيا مرتبطا بزيارة ابو فاعور الى السعودية”.

ولكنه كشف بالمقابل ان “الامور مع القوات اللبنانية تتجه الى المزيد من التفاهم الانتخابي في عدد من الدوائر المشتركة “.

واضاف: “لدينا عناويننا الانتخابية وبرنامجنا الواضح والتلاقي مع القوات او اي طرف آخر ليس من باب انتخابي فقط بل من باب التلاقي على هذه العناوين ايض