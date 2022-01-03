لبنان | وزير الإتصالات يعلنها.. نحن ذاهبون إلى انقطاع بالإتصالات في هذا الحال!

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 3 يناير 2022 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 2 - يناير - 2022 11:24 مساءً

اكد وزير الإتصالات جوني قرم على ان إنقطاع الإتصالات يحصل بسبب السرقات أو بسبب الأعطال وانعدام القدرة على تأمين الدولار بسبب عدم وجود آلية للإستحصال عليه من السوق السوداء وعدم فتح الإعتمادات من قبل مصرف لبنان.

واضاف في حديث تلفزيوني: المازوت في وزارة الإتصالات “مستلمه شخص واحد”، “وإذا ما تصلح الوضع رح يصير بالإنترنت متل ما صار بالكهرباء”.

وتابع: إن لم تعدل تعرفة الإتصالات أو تم دعمها خلال 3 أو 4 شهور فنحن ذاهبون إلى انقطاع بالإتصالات.

واضاف: إن استطعت تطبيق المشروع الذي أعمل عليه والذي يقضي بمحاربة الإنترنت غير الشرعي فسنتمكن من تمديد فترة تحمل هذا القطاع.