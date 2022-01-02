لبنان | فيديو لازدحام “غير طبيعي” في مطار رفيق الحريري الدولي.. “وين هي الدولة”؟!

كتبت أسماء لمنور في الأحد 2 يناير 2022 10:23 مساءً - منذ ساعتين

شهد مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت بعد ظهر اليوم في ثاني أيام العام 2022 زحمة مجنونة، حيث زادت الزحمة عن حدها المقبول في شبه غياب تام لإجراءات التباعد، أو إجراءات كورونا الاحترازية، وقد اكتفت القوى الأمنية بفتح ثلاث منصات للتفتيش وأبقت المنصات الباقية خارج الخدمة.

من جهته نشر أحد رجال الأعمال اللبنانيين، ويدعى جورج شهوان، مقاطع فيديو عبر حسابه على “تويتر”، تظهر معاناة المسافرين في المطار، وتوجّه شهوان لوزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، قائلاً:

“معاليك ما يجري في المطار مذلة.

يرجى اخذ الاجراءات 3 ماكينات تفتيش عليها عناصر من اصل 9 ماكينات..

وأضاف: “المسؤول عن قوى الامن الداخلي في مطار بيروت يجب ان يقال فورًا”