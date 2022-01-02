لبنان | وزير الصحة: اقفال البلد قيد الدرس

كتبت أسماء لمنور في الأحد 2 يناير 2022 01:23 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 2 - يناير - 2022 11:00 صباحًا

اكد وزير الصحة فراس أبيض أنني “لم أندم أبدا على مشاركتي في الحكومة ومنذ البداية كان واضحاً ان العبء سيكون كبيراً جداً وصعباً وأعتبر انني أكثر اصراراً على ايجاد الحلول”.

وأضاف في حديث لـ”صوت كل لبنان 93.3″، “صفة المتحور الجديد أنه سريع الانتقال وينتقل بقدر دلتا على مرتين ونصف او 3 وهو لا يحترم أحياناً المناعة السابقة ولكن الجيد بالموضوع أن الاصابة تكون طفيفة او يمكن الا يعرف المصاب باصابته أحيانا وخاصة لمن تلقوا اللقاح”.

وعن إقفال البلد، قال، “موضوع الاقفال قرار كبير جداً والسؤال الأول حوله هو المدّة أي هل نقفل لـ5 أيام أو لشهر وأكثر ووضعنا في لبنان نفسياً “لا تهزّو واقف على شوار” وحاولنا منذ بداية الشهر تضييق الخناق على التجول من دون حماية”.

وتابع، “أقفلنا الكثير من الأمور على غير الملقحين والهدف كان حد الاختلاطات قدر المستطاع وزيادة نسبة الملقحين وتمكنا من الوصول الى ارقام ممتازة”.

وكشف أبيض عن أن “موضوع اقفال البلد قيد الدرس ولكن ندرسه بطريقة متمهلة وبحسب الأرقام وهدفنا هو عدم الوصول الى هذه المرحلة ولكن اذا تسارع الموضوع فنحن مستعدون لاتخاذ أي قرار واقفال المدارس هو قرار كارثي وجهودنا كلها منصبة على العمل لعدم الوصول الى الاقفال”.