لبنان | إليكم حصيلة التدابير المتخذة للحدّ من انتشار فيروس كورونا

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كتبت أسماء لمنور في السبت 1 يناير 2022 10:16 مساءً - منذ 44 دقيقة
بلغ عدد المحاضر المنظمة 830:
قوى الأمن الداخلي
أعلنت قوى الأمن الداخلي عبر حسابها على تويتر عن حصيلة التدابير المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا.
وجاء في البيان:
في إطار الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا التي تتخذها قوى الأمن الداخلي منذ تاريخ 17 – 12 – 2021 لغاية اليوم.
بلغ عدد المحاضر المنظمة 830:
675 محضرا بحق أشخاص غير ملقحين خالفوا قرار التجول.
155 محضراً بحق مؤسسات.
52 مؤسسة ختمت بالشمع الأحمر.