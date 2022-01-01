لبنان | عاصم عراجي: لا نستطيع مواجهة أي تفشٍّ لكورونا!!

كتبت أسماء لمنور في السبت 1 يناير 2022 10:16 مساءً - منذ 41 دقيقة

تمنى رئيس ​لجنة الصحة النيابية​ النائب ​عاصم عراجي​ على المواطنين “الذهاب الى المراكز الطبية وإجراء فحص الـPCR للتأكد من إصابتهم ب​كورونا​ أو عدمها، وذلك لأننا في لبنان غير قادرين على مواجهة أي تفش لكورونا”.

وكشف في مداخلة تلفزيونية، أن “الوضع الصحي شبه منهار، ونسبة إشغال الأسرة في المستشفيات أصبحت بين 80 و85 بالمئة، وبالتالي لا نستطيع مواجهة أي طارئ مقبل”.

وأضاف: “​أميركا​ لديهم مشكلة، حيث أنه بلغت نسبة ال​تلقيح​ 68 بالمئة ونسبة دخول المستشفيات ارتفعت 20 بالمئة، أما في لبنان فنشبة التلقيح أقل، ولذا ارتفاع الإصابات قد يرفع نسبة الدخول الى المستشفى وأقسام العناية المركزة”.

وكشف عراجي عن “تقارير تفيد بأن هناك نسب كبيرة من ​الأطفال​ تدخل المستشفيات في ​الولايات المتحدة الأميركية​ بسبب عدم تطعيم الأطفال، وفي لبنان، وزعت وزارة الصحة استمارات على جميع ​المدارس​ لتلقيح الطلاب الأطفال”.

وأعلن أن “​الإقفال​ العام أو إغلاق المدارس يحدده المسار الوبائي في المرحلة المقبلة”.