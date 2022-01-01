لبنان | الصليب الأحمر: استجبنا لـ396 حالة إنسانية

كتبت أسماء لمنور في السبت 1 يناير 2022 01:19 مساءً - منذ ساعة واحدة

استجاب الصليب الأحمر لـ396 حالة إنسانية ووزع 56 وحدة دم.‏

وقال في بيان أصدره: “ككل عام ومواكبة للاحتفالات لمناسبة حلول العام الجديد وتلبية لنداءات الإغاثة الطارئة والفورية، فقد وضع ‏الصليب الأحمر مراكز فرق الإسعاف والطوارئ وغرف عملياته في حالة من الجهوزية التامة على معظم الأراضي اللبنانية، مدعمة ‏بالمسعفين الذين بلغ عددهم ما يقارب 481 مسعفا ومسعفة وحوالى 112 سيارة إسعاف.

وتلقت الفرق النداءات على رقم الطوارئ ‏‏140 وبلغ عدد الحالات الطارئة التي تم نقلها أو الاستجابة لها من قبل الصليب الأحمر من الساعة 2,00 من بعد ظهر أمس الجمعة ‏‏31 كانون الأول حتى الساعة 7,00 من صباح اليوم السبت في الاول من كانون الثاني ما مجموعه 396 حالة إنسانية موزعة كما ‏يلي‎:‎

‎26 ‎إصابة من حوادث السير‎. ‎

حالة واحدة سكر وتقيؤ وإعياء‎.

‎18 ‎حالة قلب‎.

‎9 ‎حالات إحياء قلبي رئوي‎.

‎245 ‎مهمة طارئة متنوعة‎.

‎97 ‎مهمة إسعاف عادية‎.

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إشارة الى أن عدد حوادث السير المبلغ عنها لعمليات الصليب الأحمر بلغت 19 حادثاً‎.

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كما لبى مركزا الدم اللذان واكبا ليلة رأس السنة، في بيروت (سبيرز) وطرابلس، الطلب على وحدات الدم وفق الطلبات الواردة من ‏المستشفيات وقد بلغ عدد وحدات مشتقات الدم التي تم توزيعها 56 وحدة دم، خلال الفترة الممتدة من بعد ظهر أمس الجمعة حتى ‏صباح اليوم السبت.

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ولا يزال الصليب الأحمر مستمراً في أداء مهماته الإنسانية وفي تلبية النداءات على رقم الطوارئ المجاني 140‏‎.‎